Bingöl'de bayram namazı çıkışı 'silahlı' kavga: 5 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden husumetli iki aile karşılaşınca aralarında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:26
Bingöl'de bayram namazı çıkışı 'silahlı' kavga: 5 yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde iddiaya göre, husumetli iki aile bayram namazına giderken karşılaştılar.

Aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.E. silahla, M.E., S.E., E.E. ve Ö.E. de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Polis, bazı kişileri ifadelerini almak için emniyete götürürken olaya karışanların yakalanması için çalışması başlatıldı. 


Bingöl silah kavga

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