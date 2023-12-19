Güney Afrika'dan İsrail çağrısı: Savaş suçları soruşturulsun

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik soruşturmanın bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 08:48
Güney Afrika'dan İsrail çağrısı: Savaş suçları soruşturulsun
Abone Ol google-news

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin UCM'ye gerekli belgeleri sunduklarını belirterek, mahkemenin soruşturmayla ilgili harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

UCM'nin Filistin'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olanları suçlama yetkisi bulunduğuna dikkati çeken Ramaphosa, "UCM'nin kendi tüzük, kural ve düzenlemelerine uygun hareket etmesini istiyoruz" dedi.

Ramaphosa, UCM'nin bu konuda harekete geçeceğinden emin olduklarını kaydederek, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını "uluslararası insani hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için geçen ay UCM'ye başvuruda bulunmuştu.


Güney Afrika israil

İlgili Haberler

İsrail muhalefetinden Lübnan uyarısı: Her an alev alabilir

İsrail muhalefetinden Lübnan uyarısı: Her an alev alabilir
Ey Amerika, ey İsrail! Ortadoğu’yu mezbahaya çevirdiniz! - Sadık ÇELİK

Ey Amerika, ey İsrail! Ortadoğu’yu mezbahaya çevirdiniz! - Sadık ÇELİK
ABD ve İsrail karşı karşıya mı geliyor?

ABD ve İsrail karşı karşıya mı geliyor?

En Çok Okunan Haberler