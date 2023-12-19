Güney Afrika'dan İsrail çağrısı: Savaş suçları soruşturulsun

Yayınlanma: 19.12.2023 - 08:48

Güncelleme: 19.12.2023 - 08:49

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin UCM'ye gerekli belgeleri sunduklarını belirterek, mahkemenin soruşturmayla ilgili harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

UCM'nin Filistin'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olanları suçlama yetkisi bulunduğuna dikkati çeken Ramaphosa, "UCM'nin kendi tüzük, kural ve düzenlemelerine uygun hareket etmesini istiyoruz" dedi.

Ramaphosa, UCM'nin bu konuda harekete geçeceğinden emin olduklarını kaydederek, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını "uluslararası insani hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için geçen ay UCM'ye başvuruda bulunmuştu.