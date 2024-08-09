'Güney Afrika Güzeli' yarışmadan çekildi: Suçlamalar peş peşe geldi...

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:33

Güney Afrikalı bir güzellik yarışmacısı, hükümetin, annesini "dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığıyla" suçlamasının ardından, yarışmacının vatandaşlığıyla ilgili sorular üzerine yarışmadan çekildi.

23 yaşındaki Chidimma Adetshina, Cumartesi günü yapılacak Miss South Africa finalinden önce ve İçişleri Bakanlığı'nın, annesinin Güney Afrikalı bir kadının kimliğini çalmış olabileceğini söylemesinden bir gün sonra kendisini ve ailesini korumak için "zor bir karar" aldığını söyledi.

Adetshina'nın Güney Afrikalı olup olmadığı sorusu haftalarca ülkeyi meşgul etmiş, politikacılar, ünlüler ve talkshow'lar her iki tarafa da saldırırken, Adetshina da yabancı düşmanı tacizlere maruz kalmıştı.

Adetshina, Soweto'da Nijeryalı bir baba ve "Mozambik kökenli" Güney Afrikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, yarışma organizasyonunun talebi ve Adetshina ile annesinin rızası üzerine Adetshina'nın vatandaşlığının araştırıldığını söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığının İçişleri kayıtlarında Chidimma Adetshina'nın annesi olarak kayıtlı kişi tarafından işlenmiş olabileceğine inanmak için ilk bakışta nedenler var" denildi.

Açıklamada, Adetshina'nın 2001 yılında henüz bebek olduğu için kendisinin olaya karışmadığı belirtilerek, "Adetshina'nın annesi tarafından işlendiği iddia edilen dolandırıcılığın bir parçası olarak kimliği çalınmış olabilecek masum bir Güney Afrikalı anne, çocuğunu kaydettiremediği için sonuç olarak acı çekmiştir" ifadeleri yer aldı.

Adetshina, iddialara doğrudan yanıt vermeyerek bir Instagram paylaşımında, "Çok dikkatli bir değerlendirmeden sonra, ailemin ve benim güvenliğim ve esenliğim için yarışmadan çekilme gibi zor bir karar aldım. Miss South Africa Organizasyonunun tam desteğiyle, bu muhteşem deneyim için minnet dolu bir kalple ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, apartheid döneminin sona ermesinden bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik çok sayıda şiddet olayına sahne olmuş, yüksek işsizlik ve suç oranı yabancı düşmanlığını körüklemiştir.

Bir birey, Güney Afrikalı bir ebeveyne sahip olarak, bir vatandaş tarafından evlat edinilerek veya ülkede daimi ikametgahı olan birinden doğarak Güney Afrika vatandaşlığı alabilir. Bir birey son sekiz yılın dördünde ülkede yasal olarak yaşamışsa vatandaşlık için başvurabilir.