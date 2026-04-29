Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Eski devlet başkanı ve eşine hapis cezası

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yeni bir mahkeme kararı verildi.

Seul Yüksek Mahkemesi, Yoon’u, 2024’te ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetim sonrası yürütülen soruşturmalarda gözaltı kararının uygulanmasını engellemek de dahil çeşitli suçlardan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karar, Aralık 2024’teki sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı davaları ele almak üzere kurulan özel yargı birimi tarafından verildi. Yoğun kamuoyu ilgisi nedeniyle duruşma televizyonlardan canlı yayımlandı.

Mahkeme, cezanın temelini, Yoon’un yetkililerin gözaltı kararını uygulamasını engellediği yönündeki suçlamaların oluşturduğunu belirtti. Soruşturma makamları, eski devlet başkanının yargı sürecine müdahale ettiğini savunuyordu.

Yoon’un Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetim, ülkede büyük bir siyasi krize yol açmış, parlamentoya asker ve polis sevk edilmesi sonrası görevden alınmasına neden olmuştu. Bu süreç, hakkında açılan çok sayıda davanın da temelini oluşturdu.

EŞİNİN CEZASI DA ARTIRILDI

Öte yandan Yoon’un eşi Kim Keon Hee hakkında verilen hapis cezası da temyiz mahkemesi tarafından artırıldı. Mahkeme, yolsuzluk suçlamaları kapsamında Kim’in cezasını 4 yıla çıkardı.

Karar, Yoon’un “isyan” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasından haftalar sonra geldi.

Seul Bölge Mahkemesi, ocak ayında Kim’i, Birleşme Kilisesi’nden siyasi çıkar beklentisiyle verilen Graff marka elmas kolye ve Chanel çanta gibi hediyeleri kabul ettiği gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak mahkeme, ilk aşamada borsa manipülasyonu suçlamasından beraat kararı vermişti.

Dosyayı yeniden inceleyen Seul Yüksek Mahkemesi ise Kim’in kiliseden ek bir hediye daha aldığına ve fiyat manipülasyonu suçuna da karıştığına hükmetti. Böylece ceza 4 yıla çıkarıldı.

“KAMU BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI”

Mahkeme kararında, first lady’nin devlet başkanına en yakın kişi olarak ülkeyi temsil ettiği ve bu nedenle yüksek etik standartlara uyması gerektiği vurgulandı.

Kim’in bu beklentileri karşılamadığı ve konumunu kullanarak çıkar sağladığı ifade edildi.

Kim Keon Hee’nin avukatları kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıyacaklarını açıkladı. Savunma tarafı, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürüyor.

Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan Kim hakkında, delilleri karartma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verilmişti.