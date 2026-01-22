Güney Kore'den yapay zeka güvenliği için yasa

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 19:25:00
AA
Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen kapsamlı yasayı yürürlüğe koyarak bu alanda dünyada bir ilke imza attı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, "Yapay Zekanın Geliştirilmesi ve Güvenilirliğin Tesisi Temel Yasası" isimli düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yasa kapsamında yapay zekanın yanlış bilgi, deepfake içerikler ve diğer zararlı etkilerine karşı kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulduğu belirtildi.

Yasanın, şirketler ve geliştiricilere yapay zeka kaynaklı risklere karşı daha fazla sorumluluk yüklediğine işaret edilen açıklamada, yapay zeka tarafından üretilen yanıltıcı içerikler ve deepfakelerle mücadele kapsamında hükümete para cezası uygulama ve soruşturma başlatma yetkisi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kullanıcıların günlük yaşamı ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek alanlarda kullanılan sistemlerin "yüksek riskli yapay zeka" olarak tanımlanacağı, insanların yapay zeka ürünlerini anlaması için filigran kullanılmasının şart koşulduğu, belirli standartları karşılayan şirketlerin de ülkede temsilci bulundurması gerekeceği kaydedildi.

Yasanın, dünyada yapay zekanın kullanımına ilişkin ilk kapsamlı yasal düzenleme olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

