Güney Kore gençlere sosyalleşmeleri için ayda 500 dolar ödüyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:26

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:26

Bakanlık, açıklamasında bu bütçenin gençlerin psikolojik ve duygusal düzenini sağlamak ve toplumda sağlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla ayrıldığını belirtti.

Ekonomik durumu orta sınıfın altında olan 9 ila 24 yaş aralığındaki gençler, yardım için yerel yönetim merkezlerine başvurabilecek.

'DIŞARIYLA BAĞLANTILARI YOK...'

Kore Sağlık ve Sosyal işler Enstitüsü, 19 ila 39 yaş arasındaki Korelilerin yüzde 3.1’inin "kısıtlı bir alanda yaşayan, dışarısıyla bağı pek bulunmayan ve normal bir yaşam sürmekte zorlanan" insanlar olduğunu bildirdi.

Bu 338 bin kişinin yüzde 40’nın yalnızlığının ergenlik döneminde başladığı söylendi. CNN'in haberine göre, gençlerin yalnızlıklarının ekonomik problemler, psikolojik sorunlar, ailevi meseleler ya da sağlık sorunları gibi çeşitli sebepleri var.

Kore’de bazı kentler iş eğitimi ve hobi geliştirme dersleri vererek gençleri hayata bağlamayı planlıyor. Örneğin Seoul’ün “Gençlik Destek Projesi” hükümetten ayrı olarak gençlere yaşam koçluğu seçeneği de sunuyor.

JAPONYA’DA DA DURUM AYNI

Japonya da aynı sorunla boğuşuyor. “Hikikomori” denilen sayısı 1.5 milyonu bulan gençler evlerini sadece alışveriş için terk ediyor bazıları yatak odasından dahi çıkmıyor.

Yapılan araştırmalara göre tanım ortaya 1980’lerde çıkmış ancak Covid-19 pandemisiyle etkilenen gençlerin sayısı ciddi oranda artmış.

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 50’si bu yaşam tarzına pandemiden sonra geçtiğini söylerken diğer yarısı, hamilelik, işten çıkarılma ya da bireysel ilişkilerden ötürü böyle yaşadığını söylüyor.