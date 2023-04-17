Güney Kore ile ABD'den ortak hava tatbikatı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 08:03

Güncelleme: 17.04.2023 - 08:03

Yonhap Haber Ajansının haberine göre Güney Kore Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwangju kentindeki askeri hava üssünde yarın başlayacak tatbikatın 12 gün süreceği ifade edildi.

Tatbikata, Güney Kore Hava Kuvvetlerine bağlı F-35A, F-15K ve KF-16 savaş uçakları ile KC-330 tanker taşıma uçaklarından oluşan toplam 60 hava aracının, ABD'den ise F-16, A-10, F-35B ve FA-18 savaş uçaklarından oluşan toplam 40 hava aracının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, müttefik iki ülke hava kuvvetlerinin tatbikatta, ortak operasyon kabiliyetlerini geliştirme üzerine yoğunlaşacağı kaydedildi.

ABD son aylarda olası Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi de dahil bölgeye yoğun askeri varlık konuşlandırdı.

Kuzey Kore yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.