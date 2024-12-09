Güney Kore liderine yurt dışına çıkışı yasağı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Güney Kore liderine yurt dışına çıkışı yasağı
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:01

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a ilan ettiği kısa süren sıkıyönetim ile ülkede siyasi krize neden olmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası bir kötü haber daha geldi.

Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi (CIO) ile polis ve savcılık tarafından hakkında ayrı soruşturmalar açılan Yoon için yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından bugün yürürlüğe konulan yasağın CIO tarafından talep edildiği açıklandı.

“Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Yoon, Ulusal Meclis’in kararı tanımaması üzerine geri adım atarak uygulamayı 6 saat sonra yürürlükten kaldırmıştı.

Yoon’un mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) dahil tüm partiler kısa süren sıkıyönetim uygulamasına sert tepki gösterirken, muhalefet Yoon’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e önerge sunmuştu.

Görevden azil önergesinin oylaması PPP milletvekillerinin boykotu nedeniyle yapılamazken, polis, savcılık ve CIO, Yoon hakkında ayrı soruşturmalar başlatmıştı.

Yoon’un, “vatana ihanet” ve “görevini kötüye kullanma” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kamuoyuna yansımıştı.


Etiketler: #güney kore #Yoon Suk Yeo

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