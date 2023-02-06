Güney Kore, Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:36

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:41

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yoon Suk-yeol, Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yoon, "Kalbim bu zor zamanda Türk ve Suriye halkıyla birlikte. Kore olarak sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Kore Savaşı sırasında kanla yoğrulmuş bir kardeşlik olan Türkiye'ye mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazırız" dedi.