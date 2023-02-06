Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: Enkaz altındaki AKP'li vekili arama çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın bulunduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri binada yeraltı tarama cihazı ve kurtarma köpekleri ile çalışmalarını sürdürüyor.
Depreme Adıyaman'da yakalanan AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı.
Milletvekili Taş ve ailesi, Atatürk Bulvarı Tapı Kadastro Müdürlüğü yakınlarında yer alan binalarında bulundukları esnada depreme yakalandı. Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yanı sıra binada bulunan birçok kişi de enkaz altında kaldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye sevk edilen ekipler, arama köpekleri ve yer altı tarama cihazı ile milletvekili Taş'ın bulunduğu binada arama çalışması başlattı.
Ekipler tarafından yapılan taramalarda bina içerisinde sıcak insan vücudu tespit edildi. Arama ve kurtarma köpekleri ile çalışmalar sürdürülüyor.
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