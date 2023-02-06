Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1651'e yükseldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 yurttaşın ise yaralandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:23
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1651'e yükseldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca, depremler sonucunda 1651 yurttaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı sayısı ise 11 bin 119 olarak açıklandı.

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