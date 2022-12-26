Güney Kore'de bir ilk: 'Beyin yiyen' amipe yakalanan hasta hayatını kaybetti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:22

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Güney Kore'de insan beynini istila eden "Negleria fowleri" türünden "beyin yiyen" bir amip ile ilk enfeksiyon vakasının tespit edildiğini açıkladı.

RIA'nın aktardığına göre kurumdan yapılan açıklamada, "KDCA, kısa bir süre önce yurtdışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria Fowler enfeksiyonu olduğunu ilk kez doğruladı" denildi.

Hastanın 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönmeden önce dört ay boyunca Tayland'da kaldığı ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdikten sonra 21 Aralık'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

Enfeksiyon belirtilerinin hızlı geliştiği ve enfeksiyonun ölümcül olduğu, bu nedenle erken teşhisin önemli olduğu belirtildi..