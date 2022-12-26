Güney Kore'den uyarı ateşi: Kuzey Kore'ye ait bir İHA hava sahasını ihlal etti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:51

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı habere göre, ülkenin hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracına uyarı ateşi açıldı.

Genelkurmay Başkanlığına göre, Pazartesi sabahı Gyeonggi-do eyaletinde Kuzey Kore'ye ait İHA'lar olduğu düşünülen birkaç tanımlanamayan iz tespit edildi.

İHA'ların Gimpo, Paju ve Ganghwa adası bölgelerini geçerek nüfusun yoğun olduğu bölgelere ulaştığı kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzeyden bilinmeyen bir uçuş tespit eden ordu, cismi insansız hava aracı olarak tanımladı, birkaç uyarı yayınladı ve uyarı ateşi açtı. İnsansız hava aracının boyutu 2014 yılında Güney Kore'de tespit edilen Kuzey Kore İHA'larına benziyordu" denildi.

Kuzey Kore'ye ait insansız hava aracının beş yıl sonra ilk kez Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği kaydedildi. Haziran 2017'de Gangwon-do eyaletinde Kuzey Kore'ye ait bir insansız hava aracı tespit edildi.