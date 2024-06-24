Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü

Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:44
Güney Kore'de fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü
Abone Ol google-news

Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, 2'si ağır yaralı 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, fabrikada mahsur kalan diğer işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının söndürülmesi ve mahsur kalan işçilerin kurtarılması amacıyla mevcut tüm personel ile ekipmanın seferber edilmesi için acil durum talimatı verdi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min de ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimlerden mevcut tüm kaynaklarını ve imkanlarını seferber etmelerini istedi.


güney kore haberleri fabrika haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Üç ülkeden ortak tatbikat: ABD uçak gemisi Güney Kore’de

Üç ülkeden ortak tatbikat: ABD uçak gemisi Güney Kore’de
Kuzey Koreli askerler sınırı 2’nci kez ihlal etti, Güney Kore ordusu uyarı ateşi açtı

Kuzey Koreli askerler sınırı 2’nci kez ihlal etti, Güney Kore ordusu uyarı ateşi açtı
Putin'in olası ziyareti öncesi... Güney Kore ve ABD alarma geçti

Putin'in olası ziyareti öncesi... Güney Kore ve ABD alarma geçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler