Güney Kore'deki askeri üste büyük patlama

Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde patlama meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 08:39
Güney Kore'deki askeri üste büyük patlama
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Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu. 

Burası Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü. Patlamanın kaza olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne geliyor.

Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Kuzey Kore ile Güney Kore sınırına çok yakın olan Güney Kore 18. hava üssü yakınında yangın

Fakat patlamadan önce paylaşılan görüntülerde bir seyir füzesinin bölgede görüntülendiği iddia edildi. 

Öte yandan Kuzey Kore, dün 2017 yılından bu yana ilk kez Japonya üzerinden bir füze atışı gerçekleştirmişti. 

Oda TV'de yer alan habere göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, füzenin ülkenin doğusunda Batı Pasifik bölgesine düştüğünü ve herhangi bir hasar tespit edilmediğini söylemişti. 


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