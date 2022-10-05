Güney Kore'deki askeri üste büyük patlama
Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde patlama meydana geldi.
Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu.
Burası Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü. Patlamanın kaza olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne geliyor.
Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Fire near 18th wing base in South Korea which is very near to DMZ between North Korea and South Korea.— Blitzkreig (@Tricolour_First) October 4, 2022
It's probably a missile misfire by South Korea during exercise i think ,not sure though . pic.twitter.com/eN2Chdxdpd
Kuzey Kore ile Güney Kore sınırına çok yakın olan Güney Kore 18. hava üssü yakınında yangın
Fakat patlamadan önce paylaşılan görüntülerde bir seyir füzesinin bölgede görüntülendiği iddia edildi.
Öte yandan Kuzey Kore, dün 2017 yılından bu yana ilk kez Japonya üzerinden bir füze atışı gerçekleştirmişti.
Oda TV'de yer alan habere göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno, füzenin ülkenin doğusunda Batı Pasifik bölgesine düştüğünü ve herhangi bir hasar tespit edilmediğini söylemişti.
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