Güney Kore'deki askeri üste büyük patlama

Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu.

Burası Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü. Patlamanın kaza olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne geliyor.

Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fire near 18th wing base in South Korea which is very near to DMZ between North Korea and South Korea.



It's probably a missile misfire by South Korea during exercise i think ,not sure though . pic.twitter.com/eN2Chdxdpd