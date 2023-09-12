Güney Kore'den Rusya'ya 'sorumlu davranma' çağrısı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyareti öncesi, Rusya'yı "sorumlu davranmaya" çağırdı.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:24
Güney Kore'den Rusya'ya 'sorumlu davranma' çağrısı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi, Kim'in Putin ile yapacağı görüşme için basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Söz konusu görüşme öncesi Rusya'nın "sorumlu davranmaya" çağrıldığı açıklamada, "Hakkında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları bulunan Kuzey Kore ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi Rusya arasındaki görüşmeyi, birçok ülke farklı gerekçelerle endişeyle takip ediyor. Ancak Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un da ifade ettiği gibi Rusya'nın BMGK'nin daimi üyesi olarak sorumlu davranacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kim'in, Putin'in davetiyle Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Kim'in, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle 10 Eylül'de öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı aktarılmıştı.

Son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret eden Kim, Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.


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