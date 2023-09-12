Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin ile görüşmek için Rusya’ya gitti

Kuzey Kore İşçi Partisi Sekreterliği’nden Kore Devlet Radyosu’na yapılan açıklamada Kim Jong Un’un Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan trenle ayrıldığı ve Rusya’ya hareket ettiği aktarılarak, "Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Rusya Federasyonu’nu ziyaret etmek için 10 Eylül’de öğleden sonra (Kore saati ile) Pyongyang’dan ayrıldı" denildi.