Güney Kore'nin yerli savaş uçağı ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi

19 Temmuz 2022 Salı, 17:41

Güney Kore silah tedarik kurumu, ülkenin yerli savaş uçağının ilk deneme uçuşunu salı günü başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Savunma Tedarik Programı İdaresi'ne (DAPA) göre, KF-21 avcı uçağı yerel saatle 15:40 civarında hava kuvvetlerinin başkent Seul'ün yaklaşık 300 kilometre güneyinde bulunan Sacheon'daki üçüncü uçuş eğitim kanadından havalandı. Savaş uçağı 33 dakikalık başarılı bir deneme uçuşunun ardından yaklaşık 16:13'te iniş yaptı.

DAPA yaptığı açıklamada, ülkenin yüksek teknolojili 4.5'inci nesil savaş uçağı geliştirme kapasitesini gerçekleştirdiğini kaydetti ve geliştirme projesini 2026 yılına kadar bitirmek için savaş uçağıyla yaklaşık 2 bin deneme sortisi yapılmasının planlandığını belirtti.

8.8 trilyon won (6,7 milyar ABD doları) değerindeki proje ilk olarak Kasım 2000'de, DAPA'nın Aralık 2015'te ülkenin tek uçak üreticisi olan Kore Havacılık Sanayi ile geliştirme sözleşmesini imzalamasından önce öngörüldü.

Yerli savaş uçaklarının, hava kuvvetlerinin yaşlanan F-4 ve F-5 savaş uçakları filosunun yerini alması planlanıyor.