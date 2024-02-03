Güney Kore'ye gözdağı: Savaş başlıklı seyir füzesi test etti

Kuzey Kore, "süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi" olarak adlandırdığı füzeyi test ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:11
Güney Kore'ye gözdağı: Savaş başlıklı seyir füzesi test etti
Abone Ol google-news

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkedeki Füze Genel İdaresi, Sarı Deniz'de yapılan testlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi" olarak isimlendirilen füzeye yönelik testlerin yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, testlerin yeni tip silah sistemlerinin çeşitli yönlerinin hızlı şekilde geliştirilmesi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca batı kıyısı açıklarında yeni tip uçaksavar füzesi fırlatıldığı da kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, batı kıyısından yerel saatle 11.00 sularında birkaç seyir füzesi fırlattığı bildirilmişti.

Açıklamada, fırlatılan füzelerin sayısı veya teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıya yer verilmemişti.


Kuzey Kore haberleri seyir füzesi haberleri

İlgili Haberler

Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması: İyi niyet mesajı aldık

Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması: İyi niyet mesajı aldık
Kuzey Kore'yi uyardı: Tehditlere karşı gereken yapılacak

Kuzey Kore'yi uyardı: Tehditlere karşı gereken yapılacak
Kuzey Kore'ye suçlama: Test sahası olarak kullanıyor

Kuzey Kore'ye suçlama: Test sahası olarak kullanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon