Gürcistan, milletvekillerinin devamsızlıkları için kesilen para cezalarını Türkiye'ye gönderecek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 03:10

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 03:13

Gürcistan Parlamentosu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından harekete geçti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili, Gürcistan Parlamentosu'nun Türkiye'deki depremzedelere insani yardımda bulunacağını ve bu yardımı milletvekillerinin devamsızlıkları için kesilen paralarla satın alınacağını söyledi.

Shalva Papuashvili, Parlamento genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Gürcistan Parlamentosu depremden etkilenen Türk halkına yardım etmek amacıyla bir yardım kampanyası başlatıyor... Hazineler Konseyi'ne başvuruda bulundum, böylece Aralık ayında devamsızlık nedeniyle milletvekillerinden kesilen para, yardım için harcanacak" dedi.

Papuashvili ayrıca, Gürcistan parlamentosunun Türkiye'ye insani yardım sağlayacağını ve depremzedelerin temel ihtiyaç unsurlarını satın alacağını aktararak, tüm milletvekillerini özel olarak açılan bir yardım hesabına para aktarmaya çağırdı.

Gürcistan, daha önce Türkiye'ye afet özel ekipmanları ve arama ve kurtama ekibi göndermişti.