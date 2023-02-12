Gürcistan ve Fas'ta deprem
Gürcistan'da 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde, Fas'ta ise 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, Gürcistan'da yerel saatle 12.07'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün Gürcistan'ın Guria bölgesindeki Ozurgeti ilçesi olduğu belirtildi.
Ayrıca, Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi Müdürü Tea Godoladze sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı bölgede 3,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremlerin ardından can kaybına veya hasar oluştuğuna dair bilgi verilmedi.
FAS
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sabah saatlerinde meydana gelen depremler hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyme bölgesinde meydana gelen depremlerden ilkinin 4.3 büyüklüğünde saat 06.59'da, ikincisinin ise 3.8 büyüklüğünde saat 08.36'da meydana geldiği belirtildi.
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