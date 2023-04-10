Gürcistan'da binlerce kişi parlamento önünde hükümeti protesto etti

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:41

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:43

Gürcistan'da binlerce gösterici, parlamentonun önünde hükümete yönelik muhalefetin arttığı bir ortamda protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, iktidardaki Gürcü Rüyası partisini Rusya'nın etkisi altında kalmakla, demokrasiden uzaklaşmakla, hükümeti siyasi muhalifleri hapse atmakla ve bağımsız medyayı susturmakla suçluyor.

BBC'nin aktardığına göre göstericiler tarafından düzenlenen miting, ana muhalefet partisi tarafından hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek amacıyla düzenlendi.

Ellerinde Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği bayraklarını taşıyan göstericiler, "Avrupa'nın geleceği için" ve "Avrupalı bir gelecek için" başlıklı dev pankartlar açtılar.

Mitingde konuşan Saakaşvili'nin kurduğu Birleşik Ulusal Hareket partisinin başkanı Levan Khabeishvili, "siyasi tutukluların serbest bırakılması" ve Brüksel'in talep ettiği reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gürcistan eski Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, protestolarda kalabalığa Tiflis hükümetinin "Moskova'dan kontrol edildiğini ve bizim yükümlülüğümüzün vatanımızı Rus yardakçılarından kurtarmak olduğunu" söyledi.

Margvelaşvili, "Biz özgürlük seven insanlarız, Avrupa ailesinin bir parçasıyız, Rus köleliğini reddediyoruz" dedi.

GEÇEN AY DA PROTESTOLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz ay kitlesel protestolar hükümeti, yurtdışından para alan her sivil toplum kuruluşunun "yabancı etki ajanı" olarak kayıt yaptırmasını gerektiren bir yasa tasarısından vazgeçmeye zorladı.

Muhalifler tasarının 2012 yılında Rusya'da muhalefeti bastırmak için çıkarılan bir tasarıdan esinlenerek hazırlandığını söyledi ve tasarıyı otoriterleşme yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi. Protestolarda polis katılımcılara tazyikli su ve biber gazı kullandı.