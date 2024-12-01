Gürcistan'da göstericilerin eylemlerine polis müdahalesi: 'Tiflis'teki gösteriler barışçıl değil'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 23:12

Güncelleme: 01.12.2024 - 23:19

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'teki gösterilerin barışçıl olmadığını belirterek, eylemcileri şiddet içeren davranışlar sergilemekle suçladı.

Başbakan Kobakhidze, Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi. Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı devam eden gösterilerde şiddet olayların yaşandığına dikkati çeken Kobakhidze, "Tiflis'teki gösteriler barışçıl değil" dedi.

Eylemcilerin polise ve parlamento binasına defalarca saldırdığını belirten Kobakhidze, ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" partisi ve destekçilerinin, Ukrayna'da 2014'te yaşanan "meydan olayları" benzeri bir eylem düzenlemeye çalıştıklarını savunarak, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

"SÖZ VERİYORUZ"

Kobakhidze, gösterilerde polis ve parlamento binasına saldıranlar arasında birkaç Rusya ve bir İngiltere vatandaşı bulunduğunu ifade ederek, "Şiddet çetelerini organize eden yabancı 'eğitmenlerle' uğraşıyor olabiliriz ancak gelişmeleri önceden tahmin etmek istemiyorum, bu bir soruşturma meselesidir" dedi.

Ülkenin AB ile entegrasyonunun kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, "Gürcistan’ın 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'ne kesin katılımı için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Başbakan Kobakhidze'nin, AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te 4. gününde sürdürdü. Ayrıca, ülkenin farklı şehirlerinde de insanlar hükümetin kararını protesto etmek için sokağa çıkıyor.

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" şeklinde konuşmuştu.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti.

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim’de Gürcistan’da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.