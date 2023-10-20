Gürcistan'dan 'nükleer savaş' çıkışı: Pragmatik bir politika izlenmeli

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, bölgede olası bir nükleer savaşa hazırlanmak için önlemler alındığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:19
Gürcistan'dan 'nükleer savaş' çıkışı: Pragmatik bir politika izlenmeli
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Gürcistan, bölgede olası bir nükleer savaşa hazırlanmak için önlemler alıyor.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Giorgi Liluashvili, konuya ilişkin olarak her kurumun geçerli prosedürler belirlemiş olduğunu söyledi.

Liluashvili, "Sağlık Bakanlığı halka ilaç dağıtımı, acil yardım planı da dahil olmak üzere tedavi, barınakların tahsisi konularını ana hatlarıyla belirledi. Ancak bu, Tanrı korusun, doğrudan bir nükleer savaş olması durumunda geçerli olacak. Bu durumda barınak bize yardımcı olmayacaktır" dedi. 

"Akıllı davranılması" gerektiğini söyleyen Liluashvili, "Hem ülke içinde hem de dışında ılımlı ve pragmatik bir politika izlemeliyiz" diye konuştu.


Gürcistan nükleer savaş

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