Gürcistan'dan Ukrayna'ya ret: Askeri yardım sağlayamayız

06 Aralık 2022 Salı, 17:55

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin parlamento grubu başkanı Mamuka Mdinaradze, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Mamuka Mdinaradze, Gürcistan'ın Ukrayna'ya askeri yardım sağlayamayacağını söyledi.

Mdinaradze, "Gürcistan, Ukrayna'ya tam ve mutlak siyasi destek sağlamaktadır. Ayrıca imkanlarının ötesinde insani yardım da sağlıyor, ancak askeri yardım sağlayamayız ve sağlamayacağız" dedi.

Mdinaradze, askeri yardım sağlamayı reddetmelerinin nedeninin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya sorunundan kaynaklandığını söyledi.

Ukrayna'nın Gürcistan Maslahatgüzarı Andrey Kasyanov, Kiev'in Tiflis'ten birçok kez askeri ya da çift amaçlı teçhizat istediğini, ancak bu taleplerin yanıtsız kaldığını söyledi.