Güvercin öldüren taksi şoförüne gözaltı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 06.12.2023 - 18:08

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Atsushi Ozawa isimli bir taksi şoförü aracını kullanarak bir güvercini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Veterinerler, güvercinin 'travmatik şok' sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 50 yaşındaki taksi şoförü, kasım ayında aracını bir grup güvercinin üzerine sürerek birinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alındı. Tokyo Polis Sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, güvercinlerin 'av hayvanı' sınıfında olmadığı, sürücünün doğal hayatı koruma kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Aralık Pazar günü gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınan şüpheli ise polise verdiği ifadede, "Yollar insanlar içindir. Araçlardan kaçıp kaçmayacakları güvercinlere kalmış bir şey" ifadelerini kullandı.

Japonya'da sınırlı sayıda güvercin 'av hayvanı' olarak yasal bir şekilde avlanabilirken, şehirlerde yaşayan güvercinlerin yalnızca tarım ürünlerine ya da besi hayvanlarına zarar verdiği sınırlı durumlarda, yalnızca yerel yetkililerin onayıyla öldürülmesine izin veriliyor.

Japonya basınına göre, şüpheli, yeşil ışık yandıktan sonra aracını saatte 60 kilometre hızla kuşların üzerine sürmüştü. Olayı, aracın hızla gittiğini duyan bir bir görgü tanığı polise ihbar etti. Güvercin üzerinde otopsi yapan veteriner, hayvanın ölüm sebebinin 'travmatik şok' olduğunu bildirdi. Polis de sürücünün mesleğinin taksi şoförlüğü olmasından dolayı eylemlerinin 'son derece kötü niyetli' olduğunu belirtti.