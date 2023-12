Televizyon efsanesi Normal Lear 101 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:33

1970'li yıllara damgasını vuran "The Jeffersons", "Sanford and Son" ve "All in the Family" gibi sitcom dizilerin yapımcısı ve yazarı Norman Lear, Los Angeles'taki evinde 101 yaşındayken doğal nedenlerle öldü.

"Television Academy Hall of Fame" (Televizyon Akademisi Onur Listesi) üyesi Lear, beş kez Emmy Ödülü kazandı.

Lear'ın ölümüne ilişkin ailesi, Lear'ı tanımanın "hediyelerin en büyüğü" olduğunu söyledi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Harika kocamız, babamız ve büyükbabamızın onuruna gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkür ederiz. Norman yaratıcılık, azim ve empati dolu bir hayat yaşadı. Ülkemizi derinden sevdi ve kurucu idealleri olan herkes için adalet ve eşitliğin korunmasına yardımcı olmak için bir ömür harcadı" ifadeleri yer aldı.

"The Jeffersons" dizisi 2001 yılında Türkiye'de "Tatlı Hayat" dizisi olarak uyarlanmış, Türkan Şoray, Haluk Bilginer, Asuman Dabak, Çolpan İlhan, Neco gibi isimler rol amıştı.