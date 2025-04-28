Hafız Esad’ın mezarının açıldığı iddia edildi

Suriye’nin kuzeybatısındaki Kardaha kentinde, eski Devlet Başkanı Hafez Esad’ın mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldığı iddia edildi.

Hafız Esad’ın mezarının açıldığı iddia edildi
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:43

Suriye’nin kuzeybatısındaki Kardaha kentinde, eski Devlet Başkanı Hafez Esad’ın mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldığı ileri sürüldü.

Rus basınına göre, sosyal medyada yayılan görüntü ve fotoğraflarda, Esad’ın anıt mezarında yer alan süslü mezar taşının yerinde büyük bir boşluk olduğu görülüyor.

 

Yetkililer, Hafez Esad’ın naaşının nereye götürüldüğüne veya akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Olay, Suriye’de yönetim değişikliğinin ardından yaşanan "intikam eylemlerinin" yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. 

Geçtiğimiz Aralık ayında, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Hafız Esad’ın anıt mezarı basılarak ateşe verilmişti.


Etiketler: #Esad #suriye

İlgili Haberler

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması:

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: "Asker sayımız binin altına düşürülecek"
Rusya, Suriye'nin Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti

Rusya, Suriye'nin Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti
Wall Street Journal: ABD, Suriye ile normalleşmek için koşullar iletti

Wall Street Journal: ABD, Suriye ile normalleşmek için koşullar iletti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler