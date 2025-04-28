Hafız Esad’ın mezarının açıldığı iddia edildi
Suriye’nin kuzeybatısındaki Kardaha kentinde, eski Devlet Başkanı Hafez Esad’ın mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldığı iddia edildi.
Suriye’nin kuzeybatısındaki Kardaha kentinde, eski Devlet Başkanı Hafez Esad’ın mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldığı ileri sürüldü.
Rus basınına göre, sosyal medyada yayılan görüntü ve fotoğraflarda, Esad’ın anıt mezarında yer alan süslü mezar taşının yerinde büyük bir boşluk olduğu görülüyor.
Unknown individuals reportedly opened the grave of Hafez al-Assad, father of Syria’s Bashar al-Assad, in Qardaha and took his body to an unknown location pic.twitter.com/CGCFuKv57Y— RT (@RT_com) April 28, 2025
Yetkililer, Hafez Esad’ın naaşının nereye götürüldüğüne veya akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Olay, Suriye’de yönetim değişikliğinin ardından yaşanan "intikam eylemlerinin" yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, Hafız Esad’ın anıt mezarı basılarak ateşe verilmişti.
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