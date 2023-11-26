Hafta sonu kaçamağında Biden'a protesto

ABD Başkanı Biden, hafta sonu kaçamağı yapmak için gittiği Nantucket'te, Filistin yanlısı protestocularla karşılaştı. Biden'ın görmezden geldiği protestocular, "Özgür Filistin" sloganı attı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:54
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ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu kaçamağı yapmak için eşi Jill Biden ile birlikte Massachusetts eyaletindeki Nantucket Adası'na geldi. Ancak Biden, eşiyle birlikte alışverie çıktığı sırada Filistin yanlısı grubun protestosu ile karşılaştı.

Biden'ın görmezden geldiği Filistin yanlısı protestocular, "Özgür Filistin" sloganı attı.

Protestocular, yılbaşı için ışıklandırılmış bir ağacın etrafında toplanarak akşam saatlerine kadar slogan atmaya devam etti. Filistin yanlısı grup, ABD Başkanı Biden'ı "soykırım" yapmakla suçladı.


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