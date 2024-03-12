Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa etti

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestolar üzerine Başbakan Ariel Henry, görevinden istifa etti.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 08:49
Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa etti
Abone Ol google-news

Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, açıklamasında "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik" ifadesini kullandı.

CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini tartışmak üzere olağanüstü toplantı.

Toplantının ardından 5 Mart'tan bu yana güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Henry'nin CARICOM'a istifa kararını ilettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, şiddet olaylarının devam ettiği ülkede, çete mensuplarının 2 karakol ile İçişleri Bakanlığına baskın yaptığı ancak polisler tarafından geri püskürtüldüğü belirtildi.

Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, 6 Mart'taki açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur" ifadesini kullanmıştı.

Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.


Haiti haberleri bakanlık protesto haberleri benzin protestosu haberleri

İlgili Haberler

BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi

BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi
Üç maddede Haiti'deki krizin arka planı

Üç maddede Haiti'deki krizin arka planı
Haiti çete liderinden başbakana tehdit: 'Seni devireceğiz'

Haiti çete liderinden başbakana tehdit: 'Seni devireceğiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’
İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'

İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'
Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz

Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz
AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor

AKP'nin harem selâmlık düzeni İzmir'de devam ediyor
ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!

ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!
İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?