Haiti’de ABD’li misyonerler kaçırıldı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Karayipler ülkesi Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Moise’in ABD bağlantılı olduğu iddia edilen suikast sonucu öldürülmesinden üç ay sonra önceki gün aralarında misyonerler ve aileleri olan 17 ABD vatandaşı kaçırıldı. Kaçırılanlar arasında çocukların da bulunduğu belirtiliyor. Kaçırılma olayının tüm detayları bilinmemekle birlikte, misyonerlerin başkent Port-au-Prince’te bir yetimhaneyi ziyaretten dönüşleri sırasında bir çete tarafından kaçırıldığı belirtildi. Yetkililer, misyonerlerin Haiti’nin bir başka noktasına gitmek için havaalanına doğru yola çıkarken otobüse bindikleri sırada kaçırıldıklarını söylediler. Haitili yetkililer kaçırma olayından 400 Mawozo adıyla bilinen çeteyi sorumlu tutuyor. Dünyada fidye amacıyla insan kaçırma en yüksek olduğu ülke olarak bilinen Haiti’de, 2021’in ilk üç çeyreğinde 600’den fazla insan kaçırıldığı kaydedildi, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 231’di.

Polisin kaçırma ve asayiş olaylarındaki “yavaşlığını” kınayan insan hakları gruplarına göre suç çeteleri tarafından kaçırılan kadınların büyük çoğunluğu cinsel saldırıya uğruyor. Önceki gün Port-au-Prince’deki profesyonel sosyal amaçlı faaliyet yürüten dernekler ve bazı özel kurumlar, artan güvensizlik ortamını protesto etmek için bugünden itibaren başlamak üzere süresiz grev çağrısında bulundu. AFP’ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jennifer Viau haberleri gördüklerini ve yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin en yüksek önceliklerinden biri olduğunu söyledi.