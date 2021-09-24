ABD’nin Haiti Özel Temsilcisi göçmen krizi nedeniyle istifa getirdi

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a sunduğu istifa dilekçesinde “ABD’nin Haiti politikasının “derinden kusurlu” olduğunu belirten Foote, “Ben ABD’nin binlerce Haitili mülteci ve yasa dışı göçmeni, Haiti’ye sınır dışı etmekteki insanlık dışı kararına ortak olmak istemiyorum” ifadesini kullandı. ABD’nin Meksika sınırında ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler gündeme yansımıştı.