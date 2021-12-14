Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü
Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Haiti’nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.
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