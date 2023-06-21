Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Londra'da görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere gittiği Londra’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Fidan ayrıca; Danimarka, İtalya, Almanya ve Avusturya dışişleri bakanları ile de bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:34
Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Londra'da görüştü!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere bugün İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Fidan, bir dizi temasta da bulundu. 

Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. 

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin fotoğraf paylaşıldı.


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