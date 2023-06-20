Erdoğan ve Hakan Fidan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:36
Erdoğan ve Hakan Fidan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. 


Recep Tayyip Erdoğan BARZani Hakan Fidan

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