Hakan Fidan Rusya’ya gidiyor: Gündem Karadeniz ve Rus turistlerin güvenliği

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 15-17 Haziran’da Moskova’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette ikili ilişkilerin ve uluslararası konuların geniş kapsamla ele alınacağı bildirildi.

LİDERLER İÇİN ‘HAYATİ ROL’

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli temaslar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun istikrarlı bir şekilde gelişmesinde hayati bir rol oynamaktadır” dendi.

Ayrıca, Lavrov ve Fidan’ın geçtiğimiz nisan ayında Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirdikleri görüşmeye işaret edildi, iki ülke ilişkilerinin burada imzalanan ‘İstişare Planı’ kapsamında ilerlediği belirtildi.

"KARADENİZ’DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ"

İki bakanın görüşmesinde İran savaşının, Filistin’in, Suriye’nin ve Libya’nın gündeme geleceği kaydedilirken, “Ayrıca Karadeniz bölgesindeki gelişmeler ve güvenli seyrüseferin sağlanmasıyla ilgili konular hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleşecek” sözleri kullanıldı.

5 Haziran’da bir Türk balıkçı teknesi, Kırım Adası yakınlarında saldırıya uğramış, bir Türk balıkçı yaşamını yitirmişti. Rusya Büyükelçisi Sergey Verşinin, saldırının faili konusunda Ukrayna’yı işaret etmiş, Türk Dışişleri kaynakları ise “Bütün taraflara mesajı verdik” demişti.

"ERMENİSTAN NORMALLEŞMESİ OLUMLU"

Açıklamada Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri bağlamında, “Güney Kafkasya'da ulaştırma rotaları ile iletişim hatlarının önündeki engellerin kaldırılması ve çatışma sonrası yeniden imar çalışmaları da dahil olmak üzere işbirliğini genişletme imkânlarına özel bir önem atfedilecektir. Hem Rusya hem de Türkiye, Güney Kafkasya'da barışçıl ve öngörülebilir bir ortam konusunda ortak bir çıkara sahip olup, bu hedefe 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu çerçevesinde ortak çabalarla ulaşılabileceğine inanmaktadır” dendi.

Ayrıca, “Rusya, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin devam etmesini memnuniyetle karşılamakta ve benzer şekilde Orta Asya'daki entegrasyon süreçlerinin gelişimini ele almakla ilgilenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"BATI BASKISI KARŞISINDA…"

Ticarete ilişkin ise, “Batılı ülkelerin süregelen baskıları karşısında, ikili ticaret ve ekonomik işbirliği gündemde önemli bir yer tutacaktır. Bakanların, ikili ticaretin çeşitlendirilmesine ve bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi için uygun koşulların yaratılmasına odaklanmaları beklenmektedir” sözlerine yer verildi.

Görüşmelerde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatındaki ilerleme ile Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatlarının işletilmesi konularının da ele alınacağı aktarıldı.

TURİZMDE CAN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Açıklamada turizme ilişkin, “Türkiye, Rus vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürmektedir. 2025 yılı sonu itibarıyla Ruslar, 6,9 milyon turist ile yabancı ziyaretçiler arasında bir kez daha ilk sırada yer almış ve toplam turizmin yaklaşık yüzde 13,1'ini oluşturmuştur. Bu doğrultuda, Türk tatil beldelerinde turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlara özel önem verilecektir” sözleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklaması, “Moskova'da gerçekleştirilecek olan bu bakanlar düzeyindeki görüşmenin, Rusya-Türkiye siyasi diyaloğunun yüksek seviyesini yeniden teyit etmesi ve karşılıklı çıkar alanlarındaki geniş bir yelpazede işbirliğinin daha da genişletilmesine katkı sağlaması beklenmektedir” sözleriyle sonlandı.