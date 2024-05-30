Hakan Fidan ve Antony Blinken bir araya geldi: Neler konuşuldu?

Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:19

Güncelleme: 30.05.2024 - 19:19

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.

Bakanımız @HakanFidan, Prag’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. ???????? pic.twitter.com/GLOoKg1KcY — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 30, 2024



