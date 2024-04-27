Hakan Fidan'dan yeni büyükelçi atamaları

Yayınlanma: 27.04.2024 - 08:32

Güncelleme: 27.04.2024 - 08:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Bakan Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini bildirdi.

