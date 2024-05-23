Hakan Fidan: İsrail'e uluslararası baskı artıyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 20:05

Güncelleme: 23.05.2024 - 20:05

Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gill ile bir araya geldi. Venezuela ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlediğini kaydeden Fidan, son yıllarda Venezuela ile karşılıklı gerçekleşen ziyaretlere, anlaşmalara ve ticaretin arttırılmasına vurgu yaptı. Venezuela ile İsrail-Filistin konusunda ortak görüşlere sahip olduklarını belirten Fidan, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Venezuela ile Gazze konusunda aynı düşünüyoruz, aynı şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası platformlarda da beraber tavır alıyoruz. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin devletinin tanınması konusunda da çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık" dedi.

‘ÇALIŞMALAR MEYVE VERDİ’

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Fidan, "Esasen uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Katliam durmadı, soykırım devam ediyor ama İsrail'e yönelik uluslararası baskı son on yıllarda emsali görülmemiş şekilde de artıyor. Bu önemli bir kazanım. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve bu mücadeleyi sistematik bir şekilde yılmadan, bıkmadan, usanmadan devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

‘VENEZUELA, SOYKIRIMIN KARŞISINDA DURMAKTADIR’

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise, "Son 7 yılda olumlu gelişmeler kaydettik. Ticari ilişkilerin bu yıl 1 milyar doların üstüne çıkacağını inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi.

Diyebiliriz ki gerçekten gitmemiz gereken doğru yöne gidiyoruz. Çok etkileyici bir gelişim gösteriyoruz. Türkiye, Venezuela'ya yaptırımlar konusunda her zaman sağlam bir şekilde karşısında durdu ve bizim yanımızda oldu. Son 11 çeyrekte gerçekten gayrisafi milli hasıla anlamında gelişme gösterdik.

Venezuela İsrail devletinin Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmaktadır. Venezuela çok net bir şekilde Filistin'i bağımsız ve özgür bir ülke olarak tanımaktadır. Venezuela Türkiye'nin Latin Amerika'da sahip olabileceği en güvenilir müttefikidir ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.