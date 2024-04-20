Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:55

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından birlikte basın açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre bakanlar, ticaret, yatırım ve bölgesel sorunlar üzerine kapsamlı görüşmeler yaptı. Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin toplantısının hazırlıklarını ele alma imkanı bulduklarını söyleyen Fidan, "Mısır'daki yatırımlarımız halihazırda 3 milyar doları bulmuş durumda. Aramızdaki ticaret hacmi ise yaklaşık 8 milyar seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Mısır ziyareti sırasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için limanlar arasında seferlerin yeniden başlatılmasının planlandığını belirtti.

İki ülkenin savunma sanayisi alanındaki ilişkilerinin de gittikçe güçlendiğini belirten Fidan, "LNG (sıvılaştırmış doğal gaz) ve nükleer enerji başta olmak üzere enerji alanında da geniş bir imkan, işbirliği imkanı olduğunu düşünmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE SORUNU ELE ALINDI

İki ülke arasındaki diyalog, Gazze'deki durum ve bölge ülkeleri olan Libya, Sudan, Somali ve Etiyopya'daki sorunlar da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin'deki direniş, giderek İsrail-Filistin arasındaki bir savaş olmaktan çıkıp dünyada ezenlerle ezilenler arasındaki bir mücadele formu, hüviyeti taşımaya başladı" dedi.

Bakan Fidan, "(Gazze’ye) İnsani yardımlar konusunda Mısır’la olan ilişkilerimiz hayati önem taşımakta. Refah Sınır Kapısı’ndan yardımların ulaştırılması için Mısır’la gece gündüz koordinasyon içerisinde çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Özellikle Libya'nın bütünlüğü ve Sudan'daki iç savaşın bölgesel etkilerine yönelik çözüm planları masaya yatırıldı. Bakan Fidan, "Mısır ve Türkiye arasındaki işbirliği, halklarımız ve bölge için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Fidan, tüm imkanları kullanarak işgalin sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların başlaması için çalıştıklarını belirterek Gazze'ye yapılan yardım miktarından ziyade Gazze'nin içine gönderilebilen yardım miktarının önemli olduğunu vurguladı.

Gazze'deki "zulüm ve katliamın" her geçen gün bunun daha açık ve net ortaya çıkmasına sebep olduğunu aktaran Fidan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mesele artık İsraillilerin Filistinlileri katlettiği bir mesele olarak algılanmaktan çıkıp İsrail'in arkasında duran ve katliamı mümkün kılan işlerle Filistin'i kalplerinde ve kafalarında hisseden, bu zulme karşı, bu ezilmişliğe karşı küresel çapta artık direniş gösterme ihtiyacı hisseden iki tarafın kavgası haline dönüşmeye başlamıştır. "