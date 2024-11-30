'YPG'nin ele geçirdiği' öne sürülmüştü... İddia: Havalimanı el değiştirdi

Suriye'de Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere cihatçı grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye ordusu karşıtı grupların Halep ve İdlip illerinin ardından Hama iline doğru yöneldiği öğrenildi. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünü ele aldığı iddia edilen havalimanı da cihatçı grupların kontrolüne geçti.

'YPG'nin ele geçirdiği' öne sürülmüştü... İddia: Havalimanı el değiştirdi
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 19:57

Suriye ordusu ile 4 gündür çatışan HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların ülkenin bazı bölümlerindeki ilerleyişi sürüyor.

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, cihatçı gruplar terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki çatı örgütü olan DSG'nin kontrolünü aldığı iddia edilen Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.

Söz konusu olaya ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi.

HAMA'YA İLERLİYOR

Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü ve İdlib ilinin tümünü kontrolüne geçiren cihatçı grupların, İdlib'in güneyinde yer alan Hama iline doğru ilerliyor.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren silahlı gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Cihatçı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de kontrol altına aldı.

Suriye ordusu ile çatışan cihatçı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu güçleriyle HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen cihatçı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Cihatçı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak İdlib genelinde de kontrolü ele geçirmişti.


Etiketler: #suriye #Halep #İdlib

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