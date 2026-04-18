Hamaney’den ABD ve İsrail’e rest: Yeni yenilgiler yaşatacağız

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD güçlerini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Hamaney, İran ordusunun Amerikan ve İsrail “kibrine” karşı durduğunu savunarak düşmanlarına “yeni yenilgiler” yaşatacaklarını söyledi.

İran devlet ajansı üzerinden yayımlanan mesajında Hamaney, İran ordusunun ABD’nin “sinsi planlarına karşı durduğunu” ileri sürdü. Açıklamada, rakiplerinin “zayıflık ve aşağılanmasının tüm dünyanın gözleri önüne serildiği” iddia edildi.

Hamaney, İran donanmasının da hazır olduğunu belirterek düşmanlarına “yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır” olduğunu söyledi.

Bu açıklama, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmasının ardından geldi. Bölgede İran hücumbotlarının tankerleri hedef aldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın” dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ilgili kurumlardan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, İran'ın, ABD'nin müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle henüz bir sonraki görüşme turuna katılmayı kabul etmediği ve konuyu görüşmelerin arabulucusu Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere ilettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, ABD ile yeni bir müzakere turunun ancak tarafların ortak bir çerçevede uzlaşması halinde mümkün olacağını söyledi.

Hatipzade, “Çerçevede anlaşmadan tarih belirleyemeyiz” dedi.

Hatipzade, İran’ın müzakerelerde kabul edeceği herhangi bir anlaşmanın uluslararası hukuk kapsamındaki haklarını koruması gerektiğini vurguladı.