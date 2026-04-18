Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseldi 'Ticari gemilere ateş açıldı'

18.04.2026 14:11:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan en az iki ticari gemiye ateş açıldığı öne sürüldü. İngiltere merkezli denizcilik kurumu, bir tankerin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı iki bot tarafından hedef alındığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan en az iki ticari geminin cumartesi günü silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Denizcilik güvenliği ve taşımacılık kaynaklarına göre, boğazı geçmeye çalışan iki ticari gemi ateş altında kaldıklarını bildirdi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu (UKMTO), Umman’ın kuzeydoğusunda, yaklaşık 20 deniz mili açıkta bulunan bir tankerden ihbar aldığını duyurdu.

Açıklamada, tankerin İran Devrim Muhafızları Ordusu’yla bağlantılı olduğu belirtilen iki hücumbot tarafından hedef alındığı ileri sürüldü.

UKMTO’nun bilgilendirme notuna göre, tanker kaptanı saldırgan teknelerin telsiz üzerinden herhangi bir uyarıda bulunmadan ateş açtığını aktardı.

Yetkililer, gemide bulunan mürettebatın ve geminin güvende olduğunu bildirdi.

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın” dedi.

ABD-İran arasında deniz ablukası gerilimi: 'Müzakereler askıya alındı' İran'ın, ABD'nin müzakerelerdeki "aşırı talepleri" nedeniyle henüz bir sonraki görüşme turuna katılmayı kabul etmediği ve konuyu görüşmelerin arabulucusu Pakistan üzerinden ABD'li yetkililere ilettiği bildirildi.
Trump’ın tehdidine İran’dan meydan okuma: Son askere kadar savaşırız İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Trump’ın yeni saldırı tehdidine “Çok konuşuyor” sözleriyle yanıt verdi. Hatipzade, saldırı halinde İran’ın son askere kadar direneceğini söyledi.
İran hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtı İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtığını açıkladı.