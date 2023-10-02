Hamaney'in danışmanı Velayeti: ABD, Türkiye'nin önderliğinde Güney Kafkasya'yı karıştırmak için sahaya çıktı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:05

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Farhikhtegan gazetesine verdiği bir demeçte NATO'nun son zamanlarda Güney Kafkasya bölgesinde nüfuz sahibi olmaya çalıştığını söyledi.

Ali Ekber Velayeti, "Amerikalıların, Türkiye'nin önderliğinde Güney Kafkasya'yı karıştırmak için sahaya çıktıklarını" öne sürerek, "Amerikalılar, Güney Kafkasya bölgesine girerlerse farklı etnik grupların direnişi arasında kalacaklarını ve bundan kaçmalarının mümkün olmayacağını bilmelidirler" dedi.

Hamaney'in, "Güney Kafkasya'daki mevcut sınırların hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği" açıklamasını hatırlatan Velayeti, Türkiye'yi hedef alarak şunları kaydetti:

"Son yıllarda bazı Türk yetkililer ve Türk medyaları tarafından öne çıkarılan bir nokta, İranlı Azerilerin yıllardır baskı altında olduğu... Türk hükümeti de kendisini, Azerileri İran kimliğini oluşturan diğer etnik grupların tahakkümünden kurtarmak gibi bir misyona sahipmiş gibi gösteriyor. İranlı Azeriler, İran'ın önemli bir parçasıdır. Devrim'den sonra bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı yaklaşık sekiz yıl boyunca etnik olarak Azeri iken şimdi ülkenin birinci kişisi Azeri'dir."

Velayeti, İranlı Azerilerin İran'da etnik kargaşa çıkarmak isteyenlere ve bu kişilerin Siyonistlerden yardım istemelerine karşı duracaklarını belirtti.

Velayeti ayrıca, İsrail'in, İran sınırı yakınlarında bazı üsler kurduğunu da iddia etti.