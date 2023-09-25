Macron, Rusya ve Türkiye'yi hedef aldı: Azerbaycan'la suç ortaklığı yapıyor

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:58

Güncelleme: 25.09.2023 - 14:58

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'ın 19-20 Eylül tarihlerinde Karabağ'da yasadışı silahlı Ermeni gruplara yönelik gerçekleştirdiği antiterör operasyonuna tepki gösterdi.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ilgilendiren konularda son derece dikkatli olduğunu ve Ermeni halkının yanında yer aldığını söyledi.

BFM TV'ye konuşan Macron, "Geçtiğimiz günlerde Karabağ'da kabul edilemez suçların ve düşmanlıkların işlendiğine tanık olduk" dedi.

Fransa'nın, Karabağ'daki Ermenilere insani yardım sağlamak amacıyla insani konular etrafında seferber olmaya devam edeceğini kaydeden Macron, "Müzakereler yoluyla kalıcı barışa ulaşılabilmesi için siyasi destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE RUSYA'YA SUÇLAMA

Macron, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün "tehlikede" olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bugün Fransa, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda son derece dikkatli, çünkü tehdit altında olan bu. Şu anda Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan Rusya var, Azerbaycan'ın eylemlerini her zaman destekleyen Türkiye var."