Hamas ateşkese yönelik son girişime cevap verdi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 05.07.2024 - 09:44

Hamas ve Filistin direniş gruplarının kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve Gazze’nin yeniden imarı gibi Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişime açık olduğunu belirten Bereke, Mısır ve Katar'ın ateşkese yönelik yeni girişimlerine olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Bereke, arabuluculara Filistin halkının bu taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediklerini ilettiklerini ekledi.

Hamas hareketinin işgale karşı koymak, topraklarını özgürleştirmek, kutsallarını yeniden tesis etmek ve Filistin halkını savunmak için çalıştığını vurgulayan Bereke, "Eğer yeni girişim, Filistin halkına yönelik saldırganlığa son verir ve işgal ordusunun geri çekilmesini sağlarsa, biz de bunu olumlu karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Bereke, müzakerelerin mevcut durumu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese dair olumsuz tutumu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Top İsrail'de. Netanyahu kalıcı ateşkesi reddediyor ve Filistin halkına yönelik saldırganlığını sürdürmek istiyor. Savaş durduğunda yolsuzluk suçlaması nedeniyle yargılanacak. Bu nedenle savaşı uzatıyor ve şahsi bir savaş olarak görüyor."

Netanyahu'nun Filistin halkına karşı bir soykırım ve açlık savaşı yürüttüğünü belirten Bereke, bu uygulamaların İsrail hapishanelerindeki esirleri tehdit ettiğini ve Filistin halkına baskı yaptığını söyledi. Bereke, Netanyahu'nun suçlarının İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi suçlarını aştığını belirterek, uluslararası topluma ve Uluslararası Adalet Divanı'na Netanyahu ve ekibinin insanlığa karşı savaş suçlusu olarak cezalandırılması çağrısını yineledi.

ESİR TAKASI

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiğini duyurdu. İsrail Yayın Kurumu ise, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşması için müzakerelere bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını bildirdi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın savaşı sona erdirmek için garanti alma talebinden vazgeçmesinin ardından İsrail'in daha kapsamlı bir anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu belirtti. Mossad Direktörü David Barnea’nın Hamas'la esir değişimi görüşmeleri ve Gazze'de ateşkes için müzakere heyetine başkanlık edeceği öne sürüldü.

Bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarıldı. Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirildi.