İsrail, Hamas’ın ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini teslim aldı
İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifinin İsrail müzakere ekibi tarafından teslim alındığını açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 271 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes müzakereleri devam ediyor.
İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail müzakere ekibinin Katarlı, Mısırlı ve ABD’li arabuluculardan teslim aldığını açıkladı. Başbakanlık, "İsrail öneriyi inceliyor ve arabuluculara yanıtını iletecek" denildi.
HAMAS DOĞRULADI
Hamas, Gazze’de ateşkese ilişkin arabulucularla görüştüğünü belirterek, "Savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmek amacıyla arabulucularla bazı fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. Hamas, taleplerinde esnek olduğunu belirterek, İsrail’in ise kendilerini "kandırmaya ve kaçmaya çalıştığını" aktardı.
İsrail son ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifini 27 Mayıs’ta sunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs’ta teklifin bazı önemli detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı.
Hamas, 11 Haziran’da İsrail’in teklifine yanıt vermişti. ABD ve İsrail, Hamas’ın birçok maddede değişiklik yaptığını ifade etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- Erden Timur'dan Szymanski ve Fred itirafı!
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt
- Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması