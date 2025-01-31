Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu: 110 Filistinli esir serbest bırakıldı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:29

Güncelleme: 31.01.2025 - 00:29

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk 2 turunda toplam 290 Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 7 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.