Hamas liderinin telefonunu ifşa etti: Tehdit ediliyor

Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinwar'ın telefonunu ifşa eden İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, tehdit mesajları aldığını söyledi. Erdan'ın telefon numarası, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:24
Hamas liderinin telefonunu ifşa etti: Tehdit ediliyor
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Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın telefonunu paylaşan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın numarası sızdırıldı. Salı günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Yahya Sinwar'ın telefon numarasının yazılı olduğu bir poster gösterdi. 

"Gazze'de ateşkes anlaşması için arayın" notuyla Sinvar'ın telefonunun ifşa eden Erdan, "Hamas'a silah bırakmasını, teslim olmasını ve rehinelerimizi geri vermesini söyleyin. Bu, sonsuza kadar sürecek tam bir ateşkes sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın ardından, Hamas'ın Telegram kanalından Erdan'ın telefon numarası yayınlandı. 

"Tehdit mesajları aldığını" söyleyen Erdan, kendisine gönderilen mesajları paylaştı. Jarusalem Post'un aktardığına göre ise, Kanal 13 televizyonun Sinwar'ın ifşa edilen numarasını aradığı ancak telefonun kapalı olduğu belirtildi. 


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