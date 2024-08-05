'Hamas' propagandası tepki çekmişti: Valilik soruşturma başlattı!

Bingöl'de bir ortaokulda Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Hamas kuruluş yılı dönümünde yaptığı konuşmasının çocuklara izlettirilmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Bingöl Valiliği'nden o görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 18:40
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Bingöl'de Gazi Ortaokulu'nda öğrencilere, İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri Heniyye'nin eski konuşmaları izlettirildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Görüntülere ilişkin Eğitim Sen Bingöl Şube Başkanı Murat Korlaelçi de tepki göstermişti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü devlet okulunda öğrencilere izletilen Hamas videosunun ÇEDES protokolüne aykırı olduğunu beyan etmesinin ardından Bingöl Valiliği tarafından görüntülerle ilgili okula soruşturma açtığı öğrenildi.

Ayrıca 'Hamas' propagandasının yapıldığı sırada, okulda TÜGVA eğitimlerinin olduğu bilgisi de yer aldı.


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